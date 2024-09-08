В США произошла стрельба на автомагистрали

Губернатор штата Кентукки Бешир сообщил о стрельбе на шоссе в округе Лорел

Неизвестный открыл стрельбу в штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир в соцсети X .

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел», — написал он.

Бешир отметил, что правоохранительные органы перекрыли дорогу на двух направлениях. Он призвал местных жителей избегать опасной зоны.

По данным телеканала CBS News, «множество людей» получили ранения. Полиция ищет стрелка.

Накануне стрельбу в школе открыл 16-летний ученик в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. По данным СМИ, все началось с конфликта в мужском туалете. В ходе ссоры подросток выстрелил в 15-летнего юношу. В итоге мальчик скончался. Подозреваемого задержали. В школе он появился впервые за четыре дня нового учебного года.