Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудницу аэропорта Алма-Аты

Мужчина схватил за волосы сотрудницу международного аэропорта Алма-Аты и стал угрожать ей ножом. Об этом сообщило издание NUR. KZ. .

Нападение произошло в терминале внутренних рейсов (Т1), рядом с зоной досмотра. Злоумышленник, который притворялся пассажиром, набросился на сотрудницу аэропорта, когда она попросила его предъявить документы.

Он схватил ее за волосы и угрожал ножом. Через семь минут мужчину удалось обезвредить и задержать.

«На данный момент мужчина находится в ЛОП и данным инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее мужчина напал на стюардессу и выпрыгнул из самолета перед вылетом из Парижа в Мадрид. Как оказалось, дебошир встал со своего места и прошел в переднюю часть самолета, где попытался открыть аварийный выход. Бортпроводница хотела его остановить. Тогда он набросился на нее, а затем и выпрыгнул из авиасудна на высоте три с половиной метра.