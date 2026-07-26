Немецкая полиция задержала подозреваемого в берлинском теракте

Немецкие правоохранители задержали человека, которого подозревают в наезде на фургоне на толпу в центре Берлина — в районе парка Тиргартен. Об этом со ссылкой на RBB сообщил ТАСС .

Задержание прошло ночью. В совершении преступления подозревают мужчину с иранским гражданством.

По информации газеты Bild, возможный виновник уже имел судимость за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. Всего из-за наезда пострадали 25 человек, одна женщина погибла. Предположительно, нападавший имел отношение к террористической группировке.

В центре Берлина 25 июля проходила массовая акция в поддержку ЛГБТ*-сообщества. После теракта организаторы объявили о прекращении мероприятия и попросили участников покинуть территорию.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.