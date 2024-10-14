«Вооруженные ополченцы» вынудили экстренные службы США покинуть Северную Каролину

Сотрудники федеральных служб экстренного реагирования прекратили работу и немедленно выехали из пострадавших от урагана «Хелен» районов Северной Каролины в США после сообщения о «вооруженных ополченцах», которые «охотятся» на спасателей. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Сообщения о «вооруженных ополченцах» распространил представитель Лесной службы США, которая помогает Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) восстанавливать регионы после стихийного бедствия.

Согласно предупреждению, Нацгвардия обнаружила «два грузовика вооруженных ополченцев, которые заявили, что охотятся на FEMA». В связи с этим спасателям рекомендовали эвакуироваться из округа. Два федеральных чиновника подтвердили газете подлинность письма, но комментировать серьезность угрозы они отказались.

Ураган «Хелен» обрушился на юго-восточные и восточные штаты страны. Из-за стихийного бедствия погибли как минимум 116 человек. Урагану присвоили четвертую категорию опасности из пяти возможных.