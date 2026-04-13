Вооруженные люди в масках расстреляли посетителей ресторана в США

NYP: один человек погиб при нападении со стрельбой на ресторан Chick-fil-A в США

В штате Нью-Джерси произошло нападение на ресторан быстрого питания. Неизвестные в масках расстреляли посетителей и скрылись. Один человек погиб, шестеро пострадали, сообщило издание New York Post .

Жители Юнион-Тауншип прозвали заведение Chick-fil-A на трассе Route 22 местом боевых действий. Поздно вечером 12 апреля в него ворвались вооруженные люди в масках и открыли огонь.

Погиб один человек, шестеро получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. Прокуратура округа Юнион заявила, что стрельба не выглядела, как случайный акт насилия, но мотив нападения неизвестен.

Полиция не объявляла о задержании подозреваемых. Случай в Нью-Джерси стал 100-м массовым расстрелом в США с начала года.

