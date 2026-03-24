Мужчина без рук и ног застрелил пассажира в США

Инвалид без рук и ног застрелил пассажира, пока катал знакомых на машине в США

Американская полиция задержала мужчину без рук и ног и предъявила ему обвинение в убийстве. Об этом сообщило издание People .

ЧП произошло в ходе конфликта на дороге в Ла-Плате 22 марта, когда он возил знакомых на машине. По предварительным данным, 35-летний Дейтон Джеймс Уэббер открыл огонь по обидчику, который сидел на переднем сиденье в его Tesla. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

После стрельбы обвиняемый попросил свидетелей вытащить тело из автомобиля, но они отказались и сбежали. Спустя два часа полиция нашла погибшего в соседнем дворе и задержала Уэббера. Ему вменяют обвинения в убийстве первой и второй степени.

В 10 месяцев Уэббер пережил стрептококковую инфекцию, из-за чего ему ампутировали конечности. Тем не менее, он стал профессиональным игроком в игре на меткость — корнхоле.

