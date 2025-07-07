Вооружение на миллиарды евро. В Германии опубликовали секретный список «хотелок» Украины

Украина передала Германии запрос на военную помощь. В секретном списке оказались системы ПВО, бронетехника и средства радиоэлектронной борьбы на миллиарды евро, сообщила газета Bild .

По ее данным, документ разделили на три категории. В первую вошли средства противовоздушной обороны, во вторую — бронетехника, а в третью — системы радиоэлектронной борьбы.

Украинская сторона включила в список четыре установки IRIS-T, 1000 минозащищенных автомобилей, 200 гусеничных машин, 30 танков для разминирования, 20–30 инженерных танков, 200 внедорожников для спецназа, 1000 GPS-глушилок, 200 мобильных наземных радаров, а также боеприпасы.

Издание добавило, что пока неизвестно, передаст ли Германия Украине требуемое оружие. Bild также напомнил, что руководство страны отказалось от практики публикации открытых отчетов о помощи ВСУ.

Ранее немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что украинские запасы ракет к системам Patriot сильно истощились. Ни Германия, ни другие европейские страны не смогли поставить ВСУ эти снаряды, добавило издание.