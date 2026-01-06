«Вообще отличный остров». Застрявший на Сокотре турист рассказал об обстановке

Застрявшие на три дня на Сокотре туристы не поддались панике

Более 50 россиян застряли на тропическом острове в Йемене и дожидаются вылета уже три дня. Об этом 360.ru рассказал турист Дмитрий.

Он отметил, что на остров вылетают только самолеты нескольких авиакомпаний, однако сейчас рейсы отменили на фоне беспокойной обстановки в Йемене.

«Здесь чисто туристическое место, в котором все хорошо. Это тропический остров с богатой культурой», — уточнил собеседник 360.ru.

Всего на острове застряли 500-600 туристов. Россиянин добавил, что паники среди них нет.

«Местные очень радушные, добродушные люди. Помогают во всем, пытаются войти в ситуацию. Продолжают нас кормить, поить. Все необходимое у нас тут есть. Вчера вечером мы собрали все данные, связались с посольством в Йемене, передали им всю информацию о наших туристах», — подчеркнул он.

По словам Дмитрия, отелей на острове нет, поэтому приезжающие на отдых туристы живут в палатках и переезжают из одной локации в другую.

«Люди, которые могут себе психологически позволить такой отдых, наверное, более устойчивы к подобным ситуациям. Поэтому какой-то особой паники нет. Конечно, всех волнует вопрос, когда мы отсюда сможем выбраться, но здесь спокойно: океан, плюс 30. Хотя и не пальмы, но в целом очень хорошо», — рассказал Дмитрий.

Ранее российское посольство сообщило, что делает все возможное, чтобы помочь застрявшим на острове туристам. Дипломаты связались с МЧС, департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД и госорганами и авиационными властями Йемена.