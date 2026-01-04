Российские туристы застряли на острове Сокотра на фоне конфликта в Йемене

Некоторые россияне не могут покинуть остров Сокотра из-за введенных в Йемене ограничений на полеты. Дипломаты занялись поиском возможностей, чтобы их вывезти, говорится в заявлении российского посольства в соцсети Х .

Йеменские власти ввели ограничения на авиасообщение с архипелагом. Посольство России предпринимает все усилия, чтобы собрать данные о россиянах и найти пути выхода из сложившейся ситуации. Дипломаты сотрудничают с МЧС России, Департаментом Ситуационно-кризисного центра МИД, а также госорганами и авиационными властями Йемена.

В Telegram-канале дипмиссии отметили, что в их адрес поступило множество обращений от россиян, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями.

В конце 2025 года обострилась ситуация из-за конфликта между армией республики и группировок, связанных с Южным переходным советом Йемена.

Прошлой осенью йеменское движение «Ансар Алла» сообщило о разоблачении крупной шпионской сети, управляемой разведкой Саудовской Аравии, ЦРУ и «Моссадом».