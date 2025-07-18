«Волынская истерия». Депутат Рады устроил скандал из-за выставки в Европарламенте
Депутат Рады Вятрович возмутился из-за польской выставки в ЕП о Волынской резне
В Европарламенте разразился скандал из-за польской выставки о Волынской резне. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович обвинил ее организаторов в предполагаемых связях с Москвой, сообщило польское издание Forsal со ссылкой на источники.
Украинский парламентарий заявил, что «волынская истерия» вышла на новый уровень.
«Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является „российской пропагандой“», — сказал Вятрович.
При этом украинский депутат не уточнил, какой конкретно фрагмент экспозиции ему не понравился. Это не помешало ему потребовать жесткого ответа МИД Украины и обвинить Польшу в попытке извлечь «политическую выгоду».
Польский депутат ЕП и один из организаторов Ева Зайончковска-Херник заявил, что выставка правдиво показала боль и жертвы поляков, которые до сих пор не получили ни справедливости, ни эксгумации, ни достойного захоронения.
Ранее в Верховной раде приняли законопроект, признающий украинцев, выселенных с польской территории в период с 1944-го по 1951 годы, депортированными.