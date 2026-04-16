Волонтеры в ФРГ попытаются спасти застрявшего на Балтике кита

В Германии волонтеры 16 апреля возобновили попытку спасти горбатого кита, застрявшего на побережье Балтийского моря. Об этом сообщило агентство DPA .

Кит находится на мелководье у города Висмар более двух недель. Он продолжает дышать, хотя почти не двигается. Министр окружающей среды в регионе Тилль Вабхаус отметил, что млекопитающее является тяжелобольным пациентом.

Инициаторами новой попытки спасти кита стали сооснователь сети магазинов Вальтер Гунц и бизнесвумен Карин Вальтер-Моммерт.

«Если же мы сделаем что-то, тогда хотя появится шанс его спасти», — подчеркнул Гунц.

Журналисты уточнили, что волонтеры намерены вымыть ил под китом, поднять его воздушными подушками и погрузить на плавучую конструкцию, а затем отбуксировать в открытое море.

Власти региона разрешили провести операцию при условии, что организаторы возьмут ответственность и расходы.