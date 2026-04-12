На севере Германии активисты снесли ограду, требуя спасти горбатого кита

Группа активистов прорвалась сквозь ограждения к застрявшему на мелководье горбатому киту, которому дали имя Тимми. Об этом сообщила газета Bild .

«Чтобы морское млекопитающее могло умереть достойно, полиция установила 500-метровую запретную зону вокруг Тимми», — говорится в материале.

Горбатый кит уже 12-й день находится в заливе Поэль, недалеко от Висмара. Основатель сети магазинов электроники Media Markt Уолтер Ганц предложил план спасения Тимми, но власти отказались от него.

Чиновники заявили, что кит слишком болен, поэтому не хотят его мучить. При этом активисты продолжили требовать, чтобы власти спасли Тимми. Во время субботнего протеста они прорвали металлическое заграждение и выстроили живую цепь в знак солидарности с умирающим китом.

В начале апреля у кита обнаружили новые повреждения на теле, которые, как предположил, министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус, могли быть нанесены гребным винтом судна. Кроме того, Тимми уже нанесло серьезный вред низкое содержание соли в воде.