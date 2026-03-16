Володин заявил о росте спроса на рабочие профессии

В России вырос престиж рабочих специальностей, особенно среди молодого поколения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в МАХ .

«Рабочие профессии становятся все более престижными. В том числе среди молодежи. Это фиксируют различные экспертные сообщества и кадровые агентства», — написал он.

По словам Володина, в прошлом году на порталах вакансий чаще всего искали работу на заводах, в сельском хозяйстве, строительстве, добывающей отрасли и сфере ремонта. Вместе с этим востребованность работников со средним профессиональным образованием увеличилась на 13%, а в феврале текущего года интерес к таким кадрам продолжил расти.

По данным Минтруда, в число самых востребованных специальностей входят сварщики, токари, бригадиры на стройках и водители грузовиков или спецтранспорта.

