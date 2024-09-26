Володин заявил о прямой причастности Байдена к подрывам «Северных потоков»

Президент США Джо Байден является причастным к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что с момента теракта прошло два года, а расследования Швеции, Дании и Германии не привели к конкретным результатам. Он отметил, что Россию к ознакомлению с ходом дела не допустили, максимально затягивая процесс для сокрытия улик.

«Вашингтон и лично Байден стоят за взрывом „Северных потоков“. Ему выгодно лишить дешевого российского газа Западную Европу, заставив покупать его у США втридорога», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Володин отметил, что больше остальных из-за диверсий пострадала Германия, где сократилось промышленное производство, сломалась производственная модель, ВВП снизился, а экономика впала в рецессию.

«Не Вашингтон ответил за теракт на „Северных потоках“, а жители Германии. Которым Шольц и Байден залезли в карманы. В результате оба в своих странах потеряли доверие населения. Считаю, что исполнители и инициаторы диверсии на „Северных потоках“ должны понести ответственность. Здесь не существует срока давности», — добавил он.

Ранее стала известна стоимость операции по подрыву «Северных потоков».