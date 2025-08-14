Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин находится с официальным визитом в Пхеньяне, где состоялась встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В ходе беседы Володин передал Ким Чен Ыну поздравление от президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной освобождения Кореи от колониального господства Японии.
Он также поблагодарил лидера КНДР за поддержку России корейским народом в борьбе с украинскими захватчиками в Курской области.
До этого Володин провел встречу с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ. Председатель Госдумы отметил, что отношения между странами стали крепче благодаря президенту Владимиру Путину и лидеру республики Ким Чен Ыну.
Более 200 подъездов оборудуют камерами наблюдения в Солнечногорске в 2025 году
Многопрофильную больницу в Балашихе достроят к 2027 году
Больницы Подмосковья получили свыше 50 аппаратов для рентгена с начала года
В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского
Главный нарколог Подмосковья напомнил об опасности разливного алкоголя
Совкомбанк заработал 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО с начала года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте