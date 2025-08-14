Володин указал на укрепление отношений России и КНДР

Володин: отношения России и КНДР стали крепче благодаря Путину и Ким Чен Ыну

Отношения между Россией и КНДР стали крепче благодаря президенту Владимиру Путину и лидеру республики Ким Чен Ыну. Об этом на встрече с главой президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

«Отношения между странами во многом развиваются благодаря нашим лидерам. Отношения между странами стали крепче», — сказал Володин.

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что в 2024 году ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

«В Государственной Думе все политические силы единогласно поддержали ратификацию договора. Единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений», — отметил он.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал союз РФ и КНДР «непобедимым боевым братством».