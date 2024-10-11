Володин уличил Запад в стремлении расчеловечить весь мир

США и страны Запада ради сохранения мирового господства реализуют проект «Расчеловечивание». Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, эти государства всегда были одержимы идеей мирового господства. Им долгое время удавалось сохранять гегемонию за счет захватнической и колониальной политики, насилия и грабежа.

«Они реализуют проект „Расчеловечивание“, чтобы продолжить править миром. Его цель — чтобы люди перестали быть людьми. Организовано это через разрушение традиционных институтов человеческого общества: пропаганда ЛГБТ* и смены пола, отказ от деторождения и семьи, навязывание идеологии индивидуализма и отлучение от церкви и веры», — написал политик.

Володин уточнил, что все это делается для того, чтобы человек все больше оставался один на один с миром.

«Одиноким намного легче управлять и манипулировать. Людей целенаправленно лишают сострадания, сочувствия, понятия греха, морали и памяти. Намеренно блокируется все, ради чего и существует человечество — продолжение рода, передачи культуры, истории и моральных ценностей из поколение в поколение», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Германии будут штрафовать за ошибки в местоимениях при выборе из 60 гендеров.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.