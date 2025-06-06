Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к президенту бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента ФРГ из-за заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГД.

Володин направил официальное обращение из-за циничных высказывания канцлера, озвученных им в США.

«Мерц, говоря об итогах Второй мировой войны, исказил историю победы над нацизмом», — уточнили в пресс-службе Госдумы.

Ранее Мерц встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Канцлер ФРГ поблагодарил американского лидера за освобождение Германии от нацизма, но не упомянул при этом о роли Советского Союза.

Кроме того, Мерц поддержал действия нацистского киевского режима, целенаправленного бьющего по мирным городам России, совершающего теракты в местах массового скопления людей и на объектах гражданской инфраструктуры.

Володин также добавил, что на сегодняшний день «правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял Мерца, написав в соцсети X, что канцлер на мгновение ощутил себя «бандеровской гнидой» после шутки Трампа о высадке союзников в Нормандии в 1944 году.