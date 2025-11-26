Европейцы все чаще переезжают в Россию, каждый месяц в стране оформляется порядка 150 заявок. Об этом в мессенджере МAX сообщил председатель Госдумы Вячеслав.

«По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений», — уточнил он.

Володин рассказал, что чаще всего в Россию переезжают из ФРГ, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы. По его словам, иностранцы делают выбор в пользу России из-за безопасности, бесплатной медицины и образования, а также из-за отсутствия в стране пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола.

Ранее о растущем желании жителей Европы и США переехать в Россию написала газета Daily Express. Она отметила, что по новой визе общих ценностей в страну хотят прибыть более двух тысяч иностранцев.

Издание связало всплеск популярности России с усилением леворадикальной повестки и засилием ЛГБТ*-пропаганды на Западе.