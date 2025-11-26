DE: более 2 тысяч иностранцев запросили в РФ визу общих ценностей из-за воукизма

Более 2000 иностранцев захотели переехать в Россию по новой визе общих ценностей, введенной в августе прошлого года. Люди бегут из Европы и США из-за усиления леворадикальной повестки и засилия ЛГБТ*-пропаганды. Об этом написало издание Daily Express .

Одна из семей, желающих получить гражданство в «путинской России», рассказала, что переехала два года назад из США из-за «всплеска политики ЛГБТ*». В семье трое сыновей-подростков, и в России они чувствуют себя в большей безопасности.

Глава семейства рассказал, что ему нравятся порядки в России, которые запрещают «сходить с ума, проводить гей-парады и устраивать пляски перед детьми».

«Такие самопровозглашенные „нравственные мигранты“ не единственные, кто бежит от „воукизма“ Запада к Путину», — указали авторы материала.

Очередь за визами

По данным МВД России, с августа прошлого года заявление на получение визы общих ценностей подали 2275 иностранцев. По мнению издания, цель этой визы — привлечь в Россию единомышленников с Запада. Первоначально ее выдают на три года.

Глава компании Moscow Connects Филип Хатчинсон отметил, что получает в неделю от 50 до 80 запросов от граждан Великобритании, и немалую роль в этом играет недовольство состоянием экономики в королевстве.