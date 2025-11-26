Люди тысячами бегут к Путину. «Нравственные мигранты» предпочли Россию «благополучному» Западу
DE: более 2 тысяч иностранцев запросили в РФ визу общих ценностей из-за воукизма
Более 2000 иностранцев захотели переехать в Россию по новой визе общих ценностей, введенной в августе прошлого года. Люди бегут из Европы и США из-за усиления леворадикальной повестки и засилия ЛГБТ*-пропаганды. Об этом написало издание Daily Express.
Одна из семей, желающих получить гражданство в «путинской России», рассказала, что переехала два года назад из США из-за «всплеска политики ЛГБТ*». В семье трое сыновей-подростков, и в России они чувствуют себя в большей безопасности.
Эта семья вторит российскому лидеру, осуждая «дьявольские нападки Америки на консервативные христианские семьи».
Daily Express
Глава семейства рассказал, что ему нравятся порядки в России, которые запрещают «сходить с ума, проводить гей-парады и устраивать пляски перед детьми».
«Такие самопровозглашенные „нравственные мигранты“ не единственные, кто бежит от „воукизма“ Запада к Путину», — указали авторы материала.
Очередь за визами
По данным МВД России, с августа прошлого года заявление на получение визы общих ценностей подали 2275 иностранцев. По мнению издания, цель этой визы — привлечь в Россию единомышленников с Запада. Первоначально ее выдают на три года.
Глава компании Moscow Connects Филип Хатчинсон отметил, что получает в неделю от 50 до 80 запросов от граждан Великобритании, и немалую роль в этом играет недовольство состоянием экономики в королевстве.
Огромное количество людей недовольно путем, по которому следует страна. Налоги все время растут и растут, и все эти деньги мы отдаем Украине.
Филип Хатчинсон
глава компании Moscow Connects
С началом спецоперации на Украине российская экономика заметно пострадала, в стране выросла инфляция и процентные ставки. Но это не отпугивает иностранцев, бегущих от усиливающегося на Западе воукизма.
Филип Порт, приехавший из Бернли, графство Ланкашир, заявил изданию, что любит Россию за отсутствие преступности, чистые улицы и развитие. Военные действия на Украине его не беспокоят.
«Нет. Что касается меня, то я в этом не участвую. Знаете, я приехал сюда не для того, чтобы заниматься политикой», — резюмировал британец.
*экстремистское и террористическое движение, запрещенное в России