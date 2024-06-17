Володин объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия в ПА ОБСЕ

Володин: невыдача виз делегации РФ для участия в ПА ОБСЕ — это боязнь правды

Отказ в выдаче виз членам делегаций России и Белоруссии для участия в заседании ПА ОБСЕ в Румынии можно объяснить только боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости» .

На заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Володин отметил, что совсем недавно делегации обеих стран должны были принять участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии.

«Не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий», — подчеркнул спикер нижней палаты российского парламента.

О том, что Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 15 июня сообщал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, в ноте от МИД Румынии было сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство.