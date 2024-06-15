Румыния отказалась пускать россиян на Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Карасин: Румыния отказалась выдавать визы российской делегации на ПА ОБСЕ
Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.
«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — написал он.
По словам Карасина, в ноте сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство. Такие меры приняли из-за якобы «российской агрессии против Украины».
Сенатор заявил, что российская сторона запомнит это решение Румынии.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. По ее словам, международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.