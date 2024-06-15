Румыния отказалась пускать россиян на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале .

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны — соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», — написал он.

По словам Карасина, в ноте сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство. Такие меры приняли из-за якобы «российской агрессии против Украины».

Сенатор заявил, что российская сторона запомнит это решение Румынии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. По ее словам, международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.