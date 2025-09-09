Володин назвал президентство Макрона восьмилетним позором

Президент Эммануэль Макрон довел Францию до кризиса во всех сферах и потерял доверие избирателей, но будет цепляться за власть всеми силами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он назвал французского лидера тщеславным и некомпетентным, отметив, что из трех случаев, когда парламент выносил вотум недоверия правительству, два пришлись именно на последние годы.

По словам председателя Госдумы, парламентарии готовят Макрону импичмент, но он, не желая терять власть, будет расправляться с популярными политиками, лишая их избирательных прав.

«Франция устала от восьмилетнего позора своего президента Макрона. Проблема которого — он сам», — подытожил Володин.

Накануне во Франции отправили в отставку правительство Франсуа Байру, не сумевшее проработать и года. Вотум недоверия поддержали 364 депутата.