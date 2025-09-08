Макрон объявит о новом премьере после выраженного депутатами недоверия кабмину

Президент Франции Эммануэль Макрон принял к сведению выраженное депутатами недоверие правительству и объявит о новом премьер-министре. Об этом сообщило агентство Agence France Press со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон <…> назовет нового премьер-министра в ближайшие дни», — указали в материале.
Вечером 8 сентября большинство депутатов Нацсобрания Франции выразили недоверие правительству страны после программной речи действующего главы кабмина Франсуа Байру. Теперь кабмин уйдет в отставку.
Недоверие правительству выразили 364 депутата. В поддержку выступили 194 парламентария. Кабмин сформировали в конце декабря 2024 года.