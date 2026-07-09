К работе на заводе Volkswagen в Польше привлекли отару овец

Автоконцерн Volkswagen привлек на предприятие в Польше сотню овец, чтобы они уничтожали траву на поле с солнечными батареями. Об этом сообщило издание Carscoops .

Необычные «сотрудники» пасутся на территории фотоэлектрической установки мощностью 18,3 МВт. Под 31 тысячей солнечных панелей механическая техника могла бы повредить хрупкое дорогостоящее оборудование, однако эко-патруль справился с зарослями без вредных отбросов и деликатно.

Овцы быстро адаптировались к новой обстановке и спокойно пасутся среди хай-тек пейзажа.

СМИ сообщали, что совет директоров Volkswagen AG счел угрозу существования концерна как критическую. Все опрошенные члены негативно оценили стратегию автопроизводителя на североамериканском и китайском рынках, а также проголосовали за радикальное изменение стратегии производителя.