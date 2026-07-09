Volkswagen привлек необычных работников на один из заводов
К работе на заводе Volkswagen в Польше привлекли отару овец
Автоконцерн Volkswagen привлек на предприятие в Польше сотню овец, чтобы они уничтожали траву на поле с солнечными батареями. Об этом сообщило издание Carscoops.
Необычные «сотрудники» пасутся на территории фотоэлектрической установки мощностью 18,3 МВт. Под 31 тысячей солнечных панелей механическая техника могла бы повредить хрупкое дорогостоящее оборудование, однако эко-патруль справился с зарослями без вредных отбросов и деликатно.
Овцы быстро адаптировались к новой обстановке и спокойно пасутся среди хай-тек пейзажа.
СМИ сообщали, что совет директоров Volkswagen AG счел угрозу существования концерна как критическую. Все опрошенные члены негативно оценили стратегию автопроизводителя на североамериканском и китайском рынках, а также проголосовали за радикальное изменение стратегии производителя.