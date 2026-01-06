Войска США на заднем дворе России: Алиев ошеломил новым заявлением о «Маршруте Трампа»
Алиев заявил о решении всех вопросов по открытию «Маршрута Трампа»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о полной уверенности в реализации проекта Зангезурского коридора который в международной дипломатии получил название «Маршрут Трампа». О деталях политик рассказал в беседе с местными телеканалами, текстовую трансляцию его выступления провел «1news».
Глава государства подчеркнул, что процесс нормализации отношений с Арменией позволил решить все ключевые вопросы в соответствии с интересами Баку. По словам Алиева, статус проекта и его название могут обсуждаться, однако принципиальное решение о запуске транспортного пути уже не подлежит сомнению.
Президент напомнил, что важным этапом стала совместная декларация и парафированное мирное соглашение с Арменией. Личную подпись на этом документе поставил и американский лидер Дональд Трамп.
Это участие Вашингтона Алиев назвал подтверждением практического характера азербайджано-американского сотрудничества.
Реализация проекта TRIPP («Маршрут Трампа») предполагает строительство транспортного узла через территорию Армении, который соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Ранее допускалось, что какую-то часть охранных функций этого коридора возьмет на себя частная американская военная компания. Пока такие планы не подтверждались документально.
Ильхам Алиев добавил, что текущее развитие отношений с американской администрацией полностью ориентировано на достижение конкретных результатов в сфере региональной логистики.