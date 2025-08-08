Сегодня 05:01 Новый Зеленский на Кавказе. Что России делать с Арменией после предательства Пашиняна в США Политолог Михайлов: Пашинян предает Россию и чем-то напоминает Зеленского 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Премьер Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев летят в США. В Белом доме они уже 8 августа подпишут соглашение, которое выглядит скорее как вызов России. Почему решение Пашиняна отдаст всю Армению в кабалу, чем это усилит Азербайджан и почему «Мост Трампа» может стать проводником НАТО прямо на задний двор Российской Федерации — в материале 360.ru.

Показательный вызов Москве После четырех десятилетий конфликта Баку и Ереван собрались внезапно договориться о мире в регионе. Что примечательно, сделать это они хотят вдали от Москвы. Проведение такой встречи в Белом доме с участием президента Дональда Трампа говорит и о том, что фокус политики двух бывших республик СССР направлен на Запад. Не менее интересен и выбор времени. Пятница, 8 августа, это день крайнего срока, который президент США установил для согласия Кремля на переговоры с Украиной по прекращению огня. Оба близких соседа России в этот день будут в Вашингтоне и, вероятно, заключат свое собственное историческое мирное соглашение. И это также укрепляет позиции Трампа, который пытается утвердить себя как важного игрока в разрешении глобальных конфликтов.

Пашинян скрывал до последнего О запланированном саммите стало известно лишь в начале августа, когда The Washington Post сообщила о приглашении Пашиняна и Алиева. До этого две недели шли конфиденциальные консультации, а 10 июля в Абу-Даби лидеры впервые встретились тет-а-тет, обсудив черновик мирного договора из 17 статей. Американскую закулисную дипломатию в регионе координировал спецпосланник Стив Уиткофф, посетивший Баку еще в феврале. В Ереване о готовящемся визите молчали до последнего: рабочий график главы правительства публиковался без намека на поездку за океан. Более того, официально Никол Пашинян, как писала газета kp.ru, на эти дни отправлялся в отпуск. «Все, чего он [Пашинян] добивается, — это бумажка с надписью „мир“, чтобы обмануть армянский народ, будто он принес мир. Все остальное он уже сдал, — заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Андраник Теванян.

Что будет в соглашении По данным прессы, итоговый документ может состоять из нескольких пунктов. Как предполагается, Армения и Азербайджан подтвердят намерение завершить работу над полноценным мирным договором до конца года. Вероятно, стороны публично поддержат также идею взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. По данным источников Reuters, лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы, которую с момента ее создания в 1992 году для посредничества в урегулировании конфликта совместно возглавляют Франция, Россия и США. И наконец, самое важное — вопрос Зангезурского коридора.

Важность Зангезурского коридора Зангезурский коридор — транспортный маршрут, призванный соединить Азербайджан с его эксклавом. Нахичевань граничит с союзником Баку, Турцией. Маршрут проходит через территорию Армении. Азербайджан через него получает сухопутную связь с Нахичеванью, укрепляет связи с Турцией и закрепляет послевоенные достижения посредством инфраструктурной дипломатии. Баку становится в результате одним из важнейших транспортно-логистических узлов мирового масштаба. Для Еревана же Зангезурский коридор, в теории, предоставит возможность дальнейшей интеграции в более широкие торговые сети, диверсификации пострадавшей экономики и привлечения иностранных инвестиций. Коридор идет через Сюникскую область Армении, и имеет стратегическое значение не только для Азербайджана и Армении. Он окажет влияние на геополитическую ситуацию во всем мире, что интересует США. Маршрут Трампа для танков И этот инфраструктурный проект пока остается самой спорной частью проекта. По версии источников Reuters, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам исключительные особые права на разработку на длительный период транзитного коридора. Он будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Prosperity and Peace, TRIPP). Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму для обеспечения инфраструктуры и управления. «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия», — заявил один из источников агентства в Белом доме.

В результате Баку получает гарантированное сухопутное сообщение со своим эксклавом, а США фиксируют собственный экономический и логистический интерес на Южном Кавказе. Армения сохранит лишь формальный суверенитет, но фактически не сможет даже досматривать грузы. Унижение Армении После распада СССР Армения могла говорить с Азербайджаном с позиции силы, напомнил в беседе с 360.ru политолог Данила Гуреев. Стороны оспаривали Нагорный Карабах, который большую часть периода постсоветской истории контролировал Ереван. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Азербайджан значительно укрепился. Армения же, как государство, с военной точки зрения стала далеко не так существенна. В результате стремительный бросок азербайджанских войск больше года назад расставил все точки над i.

Азербайджан начал контролировать Армению, вернул Нагорный Карабах и стал диктовать свои условия в рамках дипломатического процесса. И если Ереван теперь не будет соблюдать навязываемые Баку требования, может произойти повторный конфликт. Сегодня Армения находится в очень унизительном положении. Данила Гуреев

Пашинян продал всех Ситуация в регионе оказала разобщающее влияние и на западные страны, отметил политолог. Франция поддержала Армению. Турция же — страна не западная, зато государство НАТО — выступила на стороне Азербайджана. «Пашинян действует не в интересах Армении, не в интересах Запада, Пашинян действует в интересах Азербайджана. Делает он это не от счастливой жизни, а в первую очередь потому, что войну проиграл», — объяснил Гуреев. Политолог Ваге Давтян также предположил, что позиция Пашиняна поможет и американской стороне. По его мнению, Вашингтон через Зангезурский коридор решает сразу несколько важных для себя задач: США получают ключ для сдерживания Китая, блокируют Иран и пытаются сформировать на Южном Кавказе антироссийскую ось.

Азербайджан против России? Такое развитие ситуации, полагает политолог Данила Гуреев, еще больше усилит Азербайджан в регионе. По его мнению, сейчас Баку может себе позволить выступать и против России, хотя политика эта, очевидно, необдуманная. Для Москвы контроль над этими районами Закавказья представляет определенный интерес. Как объяснил политолог, Российская Федерация выступает правопреемником Советского Союза, поэтому и все постсоветское пространство должно рассматриваться как зона влияния России. Подобное усиление одного государства и слишком большое ослабление другой страны, проникновение новых игроков на данное геополитическое пространство, не значит ничего хорошего для российской стороны, считает Гуреев.

Мы заинтересованы в том, чтобы военная база, которая располагается на территории Армении, продолжала свое существование. Мы заинтересованы в довольно теплых отношениях как с Арменией, так и с Азербайджаном. Данила Гуреев

Стратегическая изоляция Армении Подпись Пашиняна под договором в США может привести и к стратегической изоляции Армении. Дело в том, что Анкара также рассматривает этот коридор как важнейшее звено в своих амбициях стать важным энергетическим и торговым центром. Это идет вразрез с позицией России и Ирана по региону. Такое вмешательство изолирует Армению от собственных союзников. Тегеран, к примеру, больше не будет заинтересован в рычагах влияния на свою торговлю на севере без сухопутного пути к Южному Кавказу. Более того, Турция и в самом деле усилит влияние здесь, что опосредованно, через НАТО, приведет военное присутствие США прямо к границам Ирана.

Пашинян — новый Зеленский Политолог Евгений Михайлов в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой также напомнил, что Армения сама себя загнала в ситуацию, при которой потеряла Нагорный Карабах. После окончания военной операции Азербайджана был прописан целый ряд шагов для будущего подписания мирного договора, в том числе и открытие Зангезурского коридора. В документе, что важно, отмечалось, что контролировать коридор и вообще пропускную систему будут российские пограничники. Но за эти годы очень многое изменилось, объяснил Михайлов. Российских пограничников в Армении убрали. Западные партнеры Еревана перехватили инициативу. Сейчас очевидно, что американцы готовят плацдарм для атак на тот же Иран, полагает политолог.

Пашинян предает Россию, предает Иран ради собственных гарантий безопасности. Он чем-то сейчас напоминает Зеленского. У Зеленского помасштабнее предательство своего народа и вообще русского мира. Здесь же все-таки страна небольшая, но всю жизнь своей государственности она обязана Российской Федерации. Евгений Михайлов