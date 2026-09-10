Война с Ираном принесла Трампу миллионные нефтегазовые доходы

Президент США Дональд Трамп, инвестировавший в нефтегазовые компании после начала войны с Ираном, получил неплохую прибавку к доходам. Вложения американского лидера принесли ему от 1,5 до 4,4 миллионов долларов (от 128 до 376 миллионов рублей), сообщил телеканал CNBC .

Сотрудники канала проанализировали девять крупнейших раскрытых нефтегазовых активов Трампа с момента начала войны в Иране до 31 августа. На инвестиционных счетах главы Белого дома все полгода продолжали покупать и продавать акции энергетических компаний, включая Exxon и Chevron.

Сделки совершались в те дни, когда решения Трампа приводили к колебаниям на нефтяных рынках. При этом CNBC не нашел доказательств того, что Трамп руководил сделками или знал о них заранее.

«Белый дом утверждает, что портфелем управляют независимые менеджеры, а в Trump Organization заявили, что управляющие активами Трампа используют автоматизированную торговлю», — говорится в материале.

Ранее американские военные атаковали иранский нефтяной танкер у якорной стоянки в районе острова Харк.