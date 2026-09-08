США атаковали иранский танкер в Персидском заливе

Вооруженные силы США продолжили удары по судам Ирана. Они атаковали нефтяной танкер Исламской Республики в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim .

Американская ракета поразила иранский нефтяной танкер у якорной стоянки в четырех милях от острова Харк. Члены экипажа не пострадали и организовали эвакуацию.

Атаки на суда возобновились в начале осени. Центральное командование США сообщало 5 сентября о поражении трех иранских танкеров, в том числе одного у острова Харк. В этот же день Корпус стражей Исламской Революции выпустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях сгенерированное нейросетью видео ударов по острову Харк. Он считается крупным центром экспорта иранской нефти.