Команда Telegram впервые официально прокомментировала задержание Павла Дурова
Команда Telegram впервые официально прокомментировала арест основателя мессенджера Павла Дурова. Соратники бизнесмена заявили, что Telegram соблюдает европейские законы.
«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», — сказано в сообщении.
Там отметили, что гендиректору Павлу Дурову нечего скрывать, он регулярно посещает европейские страны. Утверждать, что платформа и ее основатель ответственны за злоупотребление мессенджером — абсурдно.
«Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации», — заявила команда платформы и отметила, что ждет скорейшего завершения этой ситуации.
Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже, когда он вышел из частного самолета. По данным СМИ, его задержали из-за отказа сотрудничать с французскими силовиками.