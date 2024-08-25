Команда Telegram впервые официально прокомментировала задержание Павла Дурова

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется», — сказано в сообщении.

Там отметили, что гендиректору Павлу Дурову нечего скрывать, он регулярно посещает европейские страны. Утверждать, что платформа и ее основатель ответственны за злоупотребление мессенджером — абсурдно.

«Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации», — заявила команда платформы и отметила, что ждет скорейшего завершения этой ситуации.

Дурова арестовали в аэропорту Ле Бурже, когда он вышел из частного самолета. По данным СМИ, его задержали из-за отказа сотрудничать с французскими силовиками.