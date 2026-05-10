Война на Ближнем Востоке ударила по мировому рынку серной кислоты

В мире возник дефицит самого используемого химиката — серной кислоты — из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Война в Персидском заливе и новые ограничения на экспорт из Китая привели к резкому росту цен на серную кислоту и вызвали опасения по поводу доступности этого химического вещества, которое необходимо для производства продуктов питания, металлов, бумаги, компьютерных чипов и чистой воды», — заявили в материале.

Основные поставки серной кислоты поступали с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в странах Персидского залива. После перекрытия Ормузского пролива, являющегося ключевым морским коридором для экспорта, возникли проблемы. Кроме того, китайские власти решили ограничить экспорт химиката.

Директор компании Acuity Commodities, отслеживающей состояние рынков серы, Фреда Гордон заявила, что эти два фактора уже привели к росту цен и сокращению доступности серной кислоты.

Ранее иранские власти ввели новые правила прохода судов через Ормузский пролив, предупредив, что придется получать транзитное разрешение.