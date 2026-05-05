Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив

Иранские власти объявили о введении новой системы прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики.

Согласно новым правилам, суда, которые намерены пройти через пролив, после уведомления иранских властей должны получить электронное сообщение с информацией о порядке движения. После принятия этих условий им выдадут транзитное разрешение на проход.

По данным иранского телевидения, выдачей таких разрешений займется вновь созданный орган власти.

Ранее власти Ирана опровергали сообщения США о проходе через Ормузский пролив двух торговых судов страны. Представитель КСИР заявил, что в случае несоблюдения установленных Ираном правил передвижение судов пресекут силовыми мерами.