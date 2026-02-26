Война как у прадедов. Сикорский напугал поляков обещанием масштабного конфликта
Глава МИД Польши Сикорский призвал страну готовиться к масштабной войне
Полякам стоит готовиться к суровому военному конфликту. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления перед парламентом, сообщил RMF24.
По информации издания, сначала чиновник процитировал генсекретаря НАТО Марка Рютте, который сказал, что Россия якобы вернула войну в Европу.
«Поэтому мы должны быть готовы к конфликту в масштабах, которые пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки», — резюмировал Сикорский.
Он добавил, что осознание угрозы может мобилизовать общество.
Ранее стало известно, что на Западе резко ответили главе МИД Польши по поводу Украины. Ирландский экономист Филип Пилкингтон увидел у Сикорского признаки умственной деградации.