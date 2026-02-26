Война как у прадедов. Сикорский напугал поляков обещанием масштабного конфликта

Полякам стоит готовиться к суровому военному конфликту. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления перед парламентом, сообщил RMF24 .

По информации издания, сначала чиновник процитировал генсекретаря НАТО Марка Рютте, который сказал, что Россия якобы вернула войну в Европу.

«Поэтому мы должны быть готовы к конфликту в масштабах, которые пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки», — резюмировал Сикорский.

Он добавил, что осознание угрозы может мобилизовать общество.

Ранее стало известно, что на Западе резко ответили главе МИД Польши по поводу Украины. Ирландский экономист Филип Пилкингтон увидел у Сикорского признаки умственной деградации.