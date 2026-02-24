Экономист Пилкингтон: слова Сикорского об Украине выдают отрыв от реальности

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожаловался, что рассчитывал на большую солидарность Венгрии по отношению к Украине. Это заявление не понравилось ирландскому экономисту Филипу Пилкингтону, резко высказавшемуся в соцсети X .

Экономист предположил, что подобная риторика демонстрирует отрыв польского министра от реальной картины происходящего.

«Очередная тирада вечно потерянного Сикорского. Он словно старик, который сетует на нынешнее положение вещей.<…> Налицо серьезные признаки умственной деградации», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни отметил, что Рим также не согласен с позицией Венгрии, которая выступает против утверждения очередного пакета санкций Евросоюза в отношении России.