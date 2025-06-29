Использование сухой плазмы в российских госпиталях стало важным достижением военной медицины. Эта технология помогает компенсировать задержки в эвакуации раненых, которые возникают из-за ударов украинских FPV-дронов по медслужбам. Об этом РИА «Новости» сообщил военный врач-анестезиолог «Днепра» с позывным Ардуан.

«Благодаря применению вот этой сухой, или лиофилизированной, как ее называют, плазмы, военным медикам на самых передовых этапах удается нивелировать то воздействие отрицательное от этих FPV-дронов, от невозможности быстро эвакуировать раненого на следующий этап эвакуации. То есть максимальная помощь оказывается именно там, непосредственно на линии боевого соприкосновения. Время, потерянное из-за FPV-дронов, компенсируется применением сухой плазмы», — уточнил он.

По словам врача, именно в ходе СВО сухая плазма начала активно поступать в военные медучреждения. Сухая плазма готова к использованию всего за 3–4 минуты и подходит для различных ситуаций, что значительно упрощает работу медиков.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что после очередной потери ВСУ истребителя F-16 и гибели пилота, командование ВСУ не развивает дроновые системы ПВО и блокирует их закупки.