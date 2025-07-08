Украинские военные стали получать посылки со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Один из таких случаев произошел 22 июня. Военный получил сообщение о посылке, которую он не ждал. В итоге мужчина обратился в почтовое отделение, туда вызвали полицейских. Правоохранители осмотрели передачку, внутри оказалось взрывное устройство.

В прошлом году в Испании 76-летнего Помпейо Гонсалесу приговорили к 18 годам тюрьмы за взрыв в украинском посольстве. Он отправлял дипломатам и бизнесменам посылки с бомбами. Мужчина выступал против поддержки Украины со стороны западных стран.

В 2022 году отправил посылки со взрывчаткой премьер-министру Педро Санчесу, а также в посольства США и Украины. Обычно бомбы перехватывали спецслужбы, но одна все-таки дошла до получателя — пострадал украинский дипломат.