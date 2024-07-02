Военный вертолет рухнул в Грузии, есть погибший

Пилот погиб при крушении военного вертолета в Грузии. Об этом сообщило местное издание «Рустави Инфо» со ссылкой на представителя местных властей.
Вертолет разбился в селе Дисвели Болнисского муниципалитета края Квемо-Картли. В сельской администрации сообщили о пострадавших и одном погибшем.
Позже Минобороны Грузии подтвердило гибель военного летчика. В ведомстве уточнили, что крушение произошло во время плановых учений. В грузинском МВД выяснят обстоятельства случившегося.
Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, перевозивший сотрудников «Авиалесоохраны».
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