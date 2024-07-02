Военный вертолет рухнул в Грузии, есть погибший

«Инфо Рустави»: при падении военного вертолета в Грузии погиб один человек

Фото: Global Look Press

Пилот погиб при крушении военного вертолета в Грузии. Об этом сообщило местное издание «Рустави Инфо» со ссылкой на представителя местных властей.

Вертолет разбился в селе Дисвели Болнисского муниципалитета края Квемо-Картли. В сельской администрации сообщили о пострадавших и одном погибшем.

Позже Минобороны Грузии подтвердило гибель военного летчика. В ведомстве уточнили, что крушение произошло во время плановых учений. В грузинском МВД выяснят обстоятельства случившегося.

Ранее в Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, перевозивший сотрудников «Авиалесоохраны».

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте