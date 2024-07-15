Военный советник из США загадочно умер в отеле Киева

В Киеве нашли мертвым советника ВВС США, который был куратором поставок F-16

В Киеве нашли мертвым американца Ричарда Кирлина, сообщил сайт онлайн-мемориала Legacy . По неподтвержденным данным, он курировал поставки самолетов F-16.

«Ричард Рич Гарри Кирлин, 57 лет, неожиданно скончался 24 июня 2024 года в Киеве, Украина», — указали в публикации, предоставив данные о его жизни и деятельности на службе.

В некрологе указали, что Кирлин был военным советником американских ВВС. Причину его смерти не указали.

Военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале отметил, что Кирлин курировал поставки на Украину F-16.

«К посольству США на Украине Кирлина прикомандировали совсем недавно. По некоторым данным, он занимался вопросом поставок F-16», — написал он.

Тело Рича, уточнил военкор, нашли в киевском отеле Hilton еще 24 июня. На Украину он прибыл за 10 дней до смерти.

Поддубный добавил, что Кирлин служил в ВВС США, работал в сфере информационных технологий и логистики, был тесно связан с Центральным командованием американских вооруженных сил (CENTCOM), являлся сотрудником Пентагона, а затем и Госдепа.