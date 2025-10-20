Военный самолет Австралии вторгся в китайское небо

КНР обвинила Австралию во вторжении военного самолета в воздушное пространство

Самолет ВВС Австралии в понедельник вторгся в воздушное пространство над спорной акваторией в Южно-Китайском море. Об этом сообщила пресс-служба Народно-освободительной армии КНР.

ЧП произошло в районе Сиша, Китай не позволяет самолетам залетать туда без разрешения правительства.

«Южная зона боевого командования НОАК мобилизовала военно-воздушные и военно-морские силы для сопровождающего наблюдения в соответствии с правилами и законами», — отметили в пресс-службе.

В НОАК добавили, что такие действия нарушают суверенитет КНР и способны привести к воздушным и морским инцидентам. Австралийскому экипажу сделали предупреждение, после чего самолет сменил курс.

Неделю назад китайские военные перехватили канадский самолет-разведчик в Восточно-Китайском море. Его пролет расценили как угрозу национальной безопасности под прикрытием миссии ООН и нарушение суверенитета КНР.