Китайские истребители перехватили канадский самолет-разведчик

Разведывательный самолет CP-140 Aurora перехватили в Восточно-Китайском море за нарушение зоны идентификации воздушной обороны КНР. Об этом сообщил телеканал CBS News .

Экипаж канадского самолета, отметили журналисты, вел шпионаж в отношении Китая. Его пролет расценили как нарушение суверенитета КНР и угрозу ее национальной безопасности под прикрытием миссии ООН.

Канадский разведывательный самолет может обнаруживать подводные лодки и собирать различные электромагнитные сигналы в радиусе почти 400 километров. Также он способен картографировать прибрежную военную оборону Китая, фактически составляя списки целей для возможного первого удара.

Военно-воздушные силы Румынии в сентябре зафиксировали полет иностранного беспилотника в воздушном пространстве страны. Полет БПЛА засекли рядом с границей с Украиной.