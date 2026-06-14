Военный истребитель США разбился в горах Вашингтона
Истребитель ВВС США разбился о гору в штате Вашингтон. Об этом сообщил телеканал CBS.
Авария случилась в лесной зоне штата. После столкновения с горой начался лесной пожар. Военный самолет F/A-18 Hornet выполнял тренировочные маневры. Пожарные уже потушили возгорание.
Пилот истребителя успел катапультироваться и получил легкие ранения. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее американские военные применили дорогостоящую ракету для уничтожения воздушного шара, принадлежащего бойскаутам, приняв его за неопознанный летающий объект. Вероятно, истребитель поразил цель ракетой AIM-9 Sidewinder, полностью уничтожив шар.