Военный истребитель разбился в Бразилии

CNN: в Бразилии во время тренировочного полета упал истребитель, пилот выжил

Фото: Unsplash

Истребитель F-5М ВВС Бразилии разбился в столичном регионе Натал. Пилот успел спастись, сообщил телеканал CNN Brasil.

«Заметив проблемы с истребителем, пилот увел его в необитаемый район и катапультировался. Его нашли живым», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения произошел пожар.

В бразильском военном ведомстве уточнили, что пилот выполнял тренировочный полет. Информации о разрушениях и пострадавших на земле нет.

В сентябре на северо-западе Индии во время отработки ночных полетов потерпел крушение истребитель МиГ-29. Пилоту пришлось катапультироваться. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

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