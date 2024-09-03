Индийский истребитель разбился на северо-западе страны

ВВС Индии сообщили о крушении МиГ-29 из-за технической неисправности

Kevin Woblick
Фото: Kevin Woblick/Unsplash

На северо-западе Индии потерпел крушение истребитель МиГ-29. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, сообщила пресс-служба ВВС республики.

«Во время обычной отработки ночных полетов в секторе Бармер МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с серьезной технической проблемой, из-за которой пилоту пришлось катапультироваться», — уточнили военные.

Информации о разрушениях на земле нет. По факту крушения истребителя созвали специальную комиссию, ее члены установят причины ЧП.

В июле два бомбардировщика В-52Н ВВС США заметили над Баренцевым морем. Туда отправили российские МиГ-29 и МиГ-31. После этого американские летчики изменили курс, границу они не нарушили.

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