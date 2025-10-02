Игра в прятки с «Посейдоном». США проспали русский подводный прорыв, и Трамп пытается это скрыть

Дональд Трамп заявил, что американские подлодки превосходят российские и китайские на 25 лет. Это заявление прозвучало на фоне обострения его словесной перепалки с Дмитрием Медведевым. Что стоит за этими утверждениями — попытка продемонстрировать силу или привычное преувеличение, чтобы убедить самого себя?

Словесная дуэль Перепалка с Медведевым началась с резкого высказывания Трампа в социальной сети, где он охарактеризовал российскую экономику как «мертвую». В ответ Дмитрий Медведев использовал изощренный риторический прием, посоветовав американскому лидеру пересмотреть фильмы о «ходячих мертвецах». Этот совет содержал тонкий намек на используемую Трампом в предвыборной кампании технологию размещения рекламы в этом сериале. Одновременно Медведев напомнил о российской системе автоматического управления стратегическими ядерными силами «Мертвая рука», что придало дискуссии новый, более серьезный оборот. Трамп отреагировал крайне эмоционально, опубликовав в своей социальной сети Truth Social гневное послание. Он расценил слова российского политика как ультиматум и прямую угрозу, потребовав следить за высказываниями.

Ответ Медведева прозвучал в характерном для него стиле — он заявил, что столь нервная реакция американского президента лишь подтверждает правоту российской позиции. Этот обмен любезностями создал атмосферу, в которой и последовало новое громкое заявление Трампа о подводных лодках. Он сообщил о переброске «одной или двух» атомных подлодок к российским берегам, назвав это исключительной мерой предосторожности. Особый интерес вызвала его фраза о том, что субмарины были «очень хорошо спрятаны» у российских берегов. Медведев парировал это классическим советским афоризмом о бесполезности поисков черной кошки в темной комнате, особенно если ее там нет. Кроме того, он выразил сомнение в самой возможности скрыть гигантские подводные корабли, намекнув на абсурдность подобных заявлений. Миф о невидимках: почему подлодки — не игра в жмурки Современные гидроакустические системы создали практически прозрачную среду в мировом океане. А между тем российские атомные подлодки последнего поколения обладают вдвое более совершенными системами обнаружения по сравнению с американскими аналогами.

Фото: РИА «Новости»

При этом российские АПЛ сохраняют преимущество по уровню шумности, что признают даже американские специалисты. Фактически американские субмарины теряют элемент скрытности сразу после выхода из баз. А в подводной войне действует простое правило: кто первым обнаружил противника, тот и одержал победу. «Подавляющее» превосходство Американский флот действительно располагает большим количеством атомных подводных лодок — 71 единица против 63 российских. Однако простое численное превосходство не дает решающего преимущества в современной стратегии. Российские подводные ракетоносцы несут мощнейшее ракетное вооружение. Всего один залп из 16 ракет с отечественной АПЛ способен нанести непоправимый урон целому континенту. Особенно вызывают беспокойство Пентагона новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их скорость полета достигает почти 12 тысяч километров в час, что делает перехват средствами ПРО практически невозможным.

Фото: РИА «Новости»

Именно по этой причине американские адмиралы и начали публично говорить о необходимости смены военно-морской доктрины. Они предлагают отказаться от ставки на авианосные группы в их традиционном понимании. Ну и к тому же российский флот имеет значительное преимущество за счет наличия дизель-электрических подлодок. Полтора десятка таких кораблей, вооруженных «Калибрами», создают очень серьезную угрозу на прибрежных направлениях. «Посейдон» — ответ, который не требует слов Но особое место в арсенале российского флота занимает ядерный дрон «Посейдон». Это оружие не имеет аналогов в военно-морских силах Соединенных Штатов. Аппарат способен двигаться на километровой глубине со скоростью почти 200 километров в час. И при этом его оснастили стомегатонной ядерной боеголовкой невиданной мощности. «Посейдон» создавали для поражения прибрежных стратегических объектов — военно-морских баз, портов и мегаполисов. Он способен вызывать искусственные радиоактивные цунами, которые надолго делают территорию непригодной для жизни.

Фото: facebook.com/mod.mil.rus//Global Look Press * / www.globallookpress.com

Уже две российские атомные подлодки — «Хабаровск» и «Белгород» — получили на вооружение эти комплексы. Некоторые американские адмиралы открыто называют «Посейдон» своим главным ночным кошмаром. Ходят слухи, что «Посейдон» уже тихо патрулирует берега Северной Америки, готовый в любую минуту обрушить свой гнев на того, кто забыл о справедливости и чести. Риторика и реальность Громкие заявления о военном превосходстве продемонстрировали свой ограниченный вес в современной стратегической реальности. Российская сторона дала понять, что отвечает на риторику не словами, а развертыванием реальных систем оружия. Такие комплексы, как «Посейдон», меняют сами основы военно-морской доктрины.

