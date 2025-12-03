Сийярто: фанатики войны в НАТО ослеплены и утратили связь с реальностью

Военный фанатизм ослепил членов НАТО в Европе, они утратили связь с реальностью и не способны принимать рациональные решения. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова привел телеканал М1 .

«Жесткий фанатизм охватил европейских членов НАТО, ослепляя и делая их неспособными на рациональные решения. Фанатичные сторонники войны утратили связь с реальностью», — заявил политик.

Сийярто объяснил, что это проявляется в стремлении европейцев вкладываться в военную промышленность Украины и вооружать ВСУ.

«Они утверждают, что Украина якобы защищает Европу», — заключил глава венгерского МИД.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что после завершения конфликта Украина может продолжить существование как буферное государство между НАТО и Россией.

Ранее президент России Владимир Путин указал на попытки Европы помешать администрации Дональда Трампа достичь мира на Украине.