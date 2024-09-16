Военный эксперт заявил о способности США нанести массированный удар по России из Японии

Болтенков: США могут использовать Японию для прорыва укрепленной обороны России

США развернули в Японии подразделения многодоменной оперативной группы, которые могут быть использованы для нанесения внезапного массированного ракетного удара по России. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков в интервью «Известиям» .

Специалист отметил, что в состав многодоменной оперативной группы входят батальоны разведки, радиоэлектронной борьбы, кибер- и космических операций. Ударной силой подразделения служат батареи ракетного комплекса Himars гиперзвукового оружия Long-Range Hypersonic Weapon.

По словам Болтенкова, дальность применения ударных средств варьируется от 300 до 3000 километров.

Специалист заявил, что российским военным необходимо в связи с этим наблюдать за действиями американских групп, а также усилить береговые ракетные войска.

Ранее в США в ходе обсуждения вопроса о разрешении ВСУ наносить удары вглубь России произошел раскол. Госдеп хочет одобрить предложение Владимира Зеленского и западных союзников Украины, а в Пентагоне и разведывательном сообществе предложили не разрешать ВСУ применять западное оружие по российским территориям.