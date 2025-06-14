Военный эксперт назвал последствия ответного удара Ирана по Израилю

Военный эксперт Коротченко: у Ирана есть потенциал для мощного ответного удара

У Ирана есть значительный потенциал для нанесения масштабного ответного удара по Израилю баллистическими ракетами, но решение о таком шаге пока не принимают из-за риска вовлечения страны в затяжную войну. Такое мнение РИА «Новости» сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Иран способен атаковать ключевые военные объекты Израиля, однако неизвестно, ограничится ли он символическими ударами или нанесет полномасштабный удар.

«Или же Тегеран изберет тактику масштабного удара возмездия при его готовности вступить в полноценную и многолетнюю войну», — сказал Коротченко.

Он добавил, что окончательное решение, которое примет духовный лидер Ирана, определит дальнейшее развитие событий в регионе.

По словам эксперта, иранские власти учитывают не только военные, но и экономические последствия возможного удара. Коротченко подчеркнул, что Израиль и его союзники могут ответить атакой на иранскую нефтяную промышленность.

Эксперт также выразил сомнения в готовности Ирана перекрыть Ормузский пролив, что могло бы спровоцировать конфликт с США и другими западными странами.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что израильские власти начали войну против Ирана, и исламская республика не оставит это без ответа.