Военный эксперт Литовкин: ЕС не сможет передавать Украине определенные типы вооружений

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT высказал мнение, что европейские страны не смогут заменить Украине поставки определенного ракетного вооружения.

Таким мнением он поделился после сообщений в СМИ о приостановке военной помощи США. Собеседник отметил, что ЕС не сможет поставлять ракеты к ЗРК Patriot.

«Это комплекс большой дальности — на 150—200 км может перехватывать ракеты и самолеты. Европа не сможет поставлять ракеты к комплексу HIMARS», — сказал он.

Что касается артиллерийских снарядов, их европейцы смогут закупать в Южной Корее, однако сложно сказать, в каком объеме, добавил Литовкин.