Военный эксперт Крапивник указал на сложности использования Tomahawk на Украине

Военный эксперт и офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник рассказал в беседе с сайтом телеканала « Звезда » о состоянии арсенала крылатых ракет Tomahawk в распоряжении США.

Он отметил, что армия располагает приблизительно четырьмя тысячами таких ракет среднего радиуса действия. Основной проблемой является низкий темп их производства и ограниченное число наземных стартовых комплексов.

По словам специалиста, часть имеющихся Tomahawk хранится у союзников США, однако передача этих ракет Украине создаст трудности с выбором способа запуска. Первоначально они предназначались для размещения на кораблях и субмаринах, которые ВСУ никто не предоставит, пояснил аналитик.