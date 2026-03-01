Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT выразил мнение о сравнительном потенциале армий Афганистана и Пакистана, подчеркнув, что вооруженные силы Пакистана превосходят афганские по уровню технического оснащения и подготовки.

Он отметил, что после вывода американских войск из Афганистана там остались значительные запасы вооружения, включая вертолеты, бронетехнику и артиллерийские орудия. Однако значительная часть этого оборудования была повреждена или приведена в неисправное состояние, что делает его использование затруднительным или невозможным.

Кнутов подчеркнул, что афганские военнослужащие предпочитают советскую технику, которая зарекомендовала себя как более простая в эксплуатации и ремонте. Афганцы считают американскую технику слишком сложной и требовательной к обслуживанию, что снижает ее привлекательность в условиях вооруженного конфликта.